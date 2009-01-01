Перестрелка в Черкасской области. Полиция ловила преступников, один убит

В спецоперации участвовали сотрудники Нацполиции и КОРД.
Об этом написал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Twitter.
По его словам, в спецоперации, которая была направлена против группы злоумышленников области, участвовали сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киевской области и КОРД.
В ходе спецоперации, один из преступников открыл огонь в полицейских и был ликвидирован.
"Проводилась спецоперация против разбойников. Ими было применено оружие, в ответ полицейские открыли огонь, как следствие один из преступников получил ранение. Врачам не удалось его спасти. ", — отметил Шевченко, добавив, что "вывод один можно уже сделать: стрелять по полицейским — прямой путь туда, откуда можно не вернуться. Проверено — одним из этих дерзких разбойников.
Спецоперація @mvskievobl і @Police_KORD проти розбійників на Черкащині: один з них відкрив вогонь у @NPU_GOV_UA і був знешкоджений.#поліція pic.twitter.com/me31UQSzJ4— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 березня 2017 р.
Напомним, в Черкассах на взятке поймали чиновника из исполнительной службы.