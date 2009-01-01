Перестрелка в Черкасской области. Полиция ловила преступников, один убит

В спецоперации участвовали сотрудники Нацполиции и КОРД.

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На Черкасщине в одном из сел Золотоношского района во время спецоперации по задержанию банды опасных преступников, подозреваемых в ряде разбойных нападений, между полицией и бандитами произошла перестрелка, в результате которой застрелили мужчину, открывшего огонь по правоохранителям.

Об этом написал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Twitter.

По его словам, в спецоперации, которая была направлена против группы злоумышленников области, участвовали сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киевской области и КОРД.

В ходе спецоперации, один из преступников открыл огонь в полицейских и был ликвидирован.

"Проводилась спецоперация против разбойников. Ими было применено оружие, в ответ полицейские открыли огонь, как следствие один из преступников получил ранение. Врачам не удалось его спасти. ", — отметил Шевченко, добавив, что "вывод один можно уже сделать: стрелять по полицейским — прямой путь туда, откуда можно не вернуться. Проверено — одним из этих дерзких разбойников.

Напомним, в Черкассах на взятке поймали чиновника из исполнительной службы.