Перевернутый грузовик, пострадавшие. В Киеве маршрутка влетела в ГАЗ, фото с места ДТП

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1 / 7 В Киеве в результате аварии на Минском шоссе пострадали пять человек (espreso.tv)

Водитель маршрутного такси не справился с управлением.

В Киеве в результате аварии на Минском шоссе пострадали пять человек espreso.tv

В Киеве на Минском шоссе столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль ГАЗ, грузовик перевернулся, пострадали пять человек.

Авария произошла в направлении Вышгорода, сообщает "Эспрессо" со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в ГАЗ, который ехал впереди него. Водителя и пассажиров маршрутки госпитализировали.

Напомним, 28 января в Киеве грузовик выехал на полосу встречного движения и влетел в маршрутку с пассажирами. Практически сразу после столкновения запылали несколько авто. Узнать больше о ДТП можно здесь.