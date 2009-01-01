Перезаряжал оружие. Под Мариуполем военный-контрактник застрелил сослуживца

Трагедия произошла 30 октября.

Под Мариуполем военный застрелил сослуживца news24ua.com

Под Мариуполем во время командировки военнослужащий контрактной службы запорожской воинской части 3029 застрелил своего сослуживца.

Об этом идет речь в сообщении ForPost.

Отмечается, что трагедия произошла 30 октября. По информации военных, 21-летний военнослужащий из Волынской области во время смены дежурства перезаряжал оружие и в результате неосторожного обращения с оружием застрелил 23-летнего сослуживца из Киевской области.

Боец погиб на месте. Военнослужащий из Волыни был задержан. В самой воинской части на данный момент проводится служебная проверка.

Напомним, 9 сентября в зоне проведения АТО покончил с собой 36-летний боец 56 бригады 23 батальона вооруженных сил Украины.