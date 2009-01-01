Во время обысков в главном офисе предприятия и по месту жительства владельца оперативники СБ Украины изъяли носители информации и документацию.

В Киеве перекрыли канал финансирования боевиков trassae95.com

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве владельца частной автотранспортной компании на финансировании террористической организации ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что часть автопарка предприятия продолжала осуществлять автотранспортные перевозки на подконтрольные незаконным вооруженным формированием территории Луганщины.

Полученные в так называемой ЛНР прибыли руководители не вносили официальную отчетность, а часть денег платили в виде налогов в "официальные учреждения" террористов.

Во время обысков в главном офисе предприятия и по месту жительства владельца оперативники СБ Украины изъяли носители информации и документацию, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Киеве перекрыли канал финансирования террористов ДНР.