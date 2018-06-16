По следам Джека-Потрошителя. На Виннитчине парни убили друга и вырезали его внутренности

Невероятно изуверское убийство произошло в поселке городского типа Песчанка.

Факти - ICTV

На Виннитчине полицейские задержали двух жителей поселка городского типа Песчанка, котороые подозреваются в жестоком убийстве своего 22-летнего приятеля.

Такое сообщение опубликовал портал "Новости Винницы" со ссылкой на правоохранителей. Согласно предварительной версии событий, 12 июня парень вместе со своими друзьями, одному из которых 15 лет, употребляли спиртные напитки. Внезанпо вспыхнула ссора и драка. Молодого человека избили до смерти, выпотрошили его внутренности и скрылись с места преступления. Через три дня всех подозреваемых задержали полицейские.

Все задержанные содержатся в следственном изоляторе временного содержания. Сейчас судом решается вопрос об избрании им меры пресечения. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина расчленил подругу и возил куски трупа в маршрутке.

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