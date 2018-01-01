"Побелел". Луценко сказал, как Герман отреагировал на то, что Бабченко жив

Адвокаты задержанного думали, что его задержали по торговле оружием.

Борис Герман, узнав, что Аркадий Бабченко жив, сказал: "Мне конец", утверждает Юрий Луценко СБУ/Youtube

Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Борис Герман эмоционально отреагировал на информацию о том, что человек жив.

Возможному злоумышленнику после задержания адвокат сообщил, что "журналист, которого убили оказался жив", Герман побелел и сказал: "Мне конец", поделился генпрокурор Юрий Луценко в эфире "Радио НВ".

"Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда по торговле оружием?", — отметил собеседник.

По его словам, задержанный "имеет несколько дел — открытых, закрытых — по торговле оружием". "Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат — Ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом — журналист, которого убили оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец", — добавил чиновник.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.

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