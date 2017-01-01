"Прекратите врать хотя бы об убийстве человека". В сети усомнились в версии МВД об убийце Ноздровской

Большое количество украинцев, обсуждая появившиеся в СМИ обстоятельства преступления, предполагают, что настоящим преступником может быть не Юрий Россошанский.

В сети подвергли критике заявление советника МВД Антона Геращенко о том, что убийцей правозащитницы Ирины Ноздровской является арестованый Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского.

Также многие пользователи указывают на противоречивые данные, которые изложил в своем комментарии Геращенко. Один из адвокатов семьи Ноздровской Александр Панченко заявил, что не уверен, что Россошанский имеет отношение к убийству, предположив, что 64-летний мужчина мог оговорить себя. Жена Россошанского утверждала, что ее муж оставил записку о том, что готов взять на себя вину.

Также людей удивляет, зачем мужчине было идти на преступление, если его сын через два месяца должен был выйти из тюрьмы по амнистии. Вопросы вызывает и орудие преступления - самодельный нож.

"В тот роковой день, 29 декабря, вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в поселке Демидов. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой Юрий Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую. После чего он схватил ее бездыханное тело, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы затем утопить в протекающей рядом речке", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Андрей Карлинский сомневается, что пьяный мужчина мог пронести далеко тело жертвы и удивляется поспешным выводам, которые сделал Геращенко.

Как отмечают местные жители, от остановки до моста порядка полутора километров, и одолеть это расстояние с телом убитой мужчине, который ходил с палочкой после перенесенного инсульта, было бы проблематично.

"Я понимаю, что под алкоголь списывается все, но кто в пьяном виде пронесет тело 50 кг га расстояние полтора км, если большинство пьющих сами не могут дойти до дома и их приносят. А здесь донес, раздел, улики уничтожил так, что позавидует рецидивист. На что ж тогда он способен в трезвом виде?! А больше всего "нравится" Геращенко! В то время как Аброськин заявляет, что найдено несколько ножей в реке и требуется экспертиза для подтверждения или опровержения этой гипотезы, то для этого все уже ясно и без этого. Страшно представить, что делал бы он в 37 году прошлого века с таким интеллектом и убежденностью в своей непогрешимости!", - пишет Карлинский.

"Хочу вам кое-что сказать по поводу Ноздровской и ее веселой семьи. Видео, которое показал Шарий, и которое содержит кадры с самой Ноздровской, должно вынудить всех честных людей требовать не просто найти настоящего убийцу. А также - проверить всю ту ахинею, которую несла Ноздровская про Россошанского на видеозаписях "выступлений правозащитницы", - отмечает Катерина Берлизова.

Известный блогер Владимир Золькин напомнил, что подсудимый перенес инсульт и опирался при ходьбе на палочку, а его одежда, судя по найденым многочисленным ранам на теле Ноздровской, должна была быть в крови.

"Очень интересно будет посмотреть, как этот дедушка, после инсульта, который ходит опираясь на палочку, пронесет на себе женщину нормальной комплекции (по версии Антонины, он еще и должен был остаться при этом незамеченным, по той же версии - убийство произошло возле оживленной трассы) Это раз. Где кровь? Вся его одежда должна была быть в крови, на пути следования от остановки к речке должны были быть следы крови. Это два. Зачем он ее раздел? Это три. И это навскидку, исходя из беглого просмотра новостей, представляю сколько интересного можно было бы увидеть полистав материалы дела", - отметил блогер.

Сомневается в версии МВД и политолог Александр Петрачков:

"Геращенко сказал, что Россошанский зарезал Ноздровскую 10-ю ножевыми ранениями самодельным ножом, случайно встретив на остановке. После чего взял на плечи, унес и сбросил в реку. И кто-нибудь в это верит? Кстати, много людей ходят с самодельным ножом? И многие видели на останвках, как людей режут и уносят на плече, чтобы сбросить в реку? А ведь сначала говорили, что это убийство - дело рук профессионалов, заранее спланированное. Но по ходу следствия дело приобретает все более случайный характер. Случайно встретил, случайно был нож, случайно убил..."

Лариса Шомко задается вопросом, как тело убитой женщины плавало на поверхности воды:

"По свидетельству очевидцев тело убитой Ирины было абсолютно чистое , и плавало на поверхности воды. Каким образом , нарушая все законы биологии это могло произойти - спросите у Кивы , и на вопрос , когда же именно попада вода во внутренние органы Ирины , похороны которой будут завтра не отвечает никто"

Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов удивляется, почему в МВД резко меняют причину преступления.

"Сначала официально заявили, что причиной убийства Ноздровской стало препятствование её правозащитной деятельности. Теперь тоже официально заявили, что причина - конфликт на автобусной остановке. Вы можете, наконец, прекратить все время врать хотя-бы в таком вопросе, как убийство человека. Кто вас тянет за язык? Зачем вы на ходу придумываете версии, которые не живут более двух часов? Вам нравится видеть себя в телевизоре?", - написал Портнов.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

В совершении преступления подозревают Юрия Россошанского, суд арестовал его. Возможный злоумышленник приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.

СМИ писали, что Юрий Россошанский раскрыл детали преступления, в частности, сообщил, что нанес женщине ножом удары в шею, оттащил ее к реке, а потом сжег у себя дома в печке одежду жертвы, на которой остались капли крови. Позже Вячеслав Аброськин сказал, что на теле убитой в ходе экспертизы были обнаружены частицы ДНК подозреваемого.