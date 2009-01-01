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Под Авдеевкой банда "Сомали" понесла огромные потери — военный

Сегодня, 11:40

Командир террористов "Гиви" приказал бросить в бой свой последний резерв, отметил "Мартин Брест".

Гиви
Михаил Толстых ("Гиви") snr24
Под Авдеевкой Донецкой области банда "Сомали" самопровозглашенной ДНР, которой командует Михаил Толстых (прозвище "Гиви"), потеряла 40% бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий с позывным "Мартин Брест", ссылаясь на данные радиоперехвата.

По его словам, лидер незаконного вооруженного формирования отдал приказ бросить в бой свой последний резерв — танковую роту.

"… батальон "Сомали" понес потери в 40%", — говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлени разведки Минобороны сообщили, что под Авдеевкой в результате ответных ударов сил АТО были уничтожены 15 боевиков, а более 20 — получили ранения.

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