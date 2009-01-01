Под Авдеевкой российские оккупанты пустили в ход танки, в штабе АТО назвали число раненых силовиков

По состоянию на 18.00 в целом зафиксировано 29 обстрелов.

Вражеская бронетехника на Донбассе sprotyv.info

Во вторник, 7 февраля, боевики осуществили 29 обстрелов позиций сил АТО , в результате чего ранены двое украинских военных.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По состоянию на 18.00 в целом зафиксировано 29 обстрелов. Двое наших военных ранены", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по позициям ВСУ огонь вел танк.

На Мариупольском направлении велись обстрелы из артиллерии и минометов по Талаковке и Гнутово. Из минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Лебединское и Березово. По Павлополю огонь вел БТР противника.

"На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку", — добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 февраля, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 78 раз открывали огонь по позициям украинских сил.