Под Авдеевкой силы АТО пощипали "мотострелков" ДНР: 10 уничтожены, много раненых

Командование террористов решило принимать на "службу" людей с травмами и увечьями, отметили в Минобороны.

Могила боевика, иллюстрация Фото: соцсети

За прошлые сутки, 30 января, подбоевики обстреливали позиции, в результате ответных ударов наших воинов уничтожены 10 и ранены 25 членов "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) самопровозглашенной ДНР.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

В ведомстве уточнили, что самой обостренной остается ситуация в районе промышленной зоны города.

"Существенные потери в подразделениях и частях 1 АК ("армейский корпус", террористическая ДНР — ред.) заставляют командование корпуса принимать меры, направленные на пополнение некомплекта личного состава", — отметили в ГУР.

По данным разведки, командиры террористов решили принимать на "службу" людей с травмами и увечья, которые не мешают выполнению задач во время боевых действий.

"30 января в Донецкую клиническую больницу им. Калинина поступило указание командования срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе", — добавили в ведомстве.

Ранее в Главном управлени разведки Минобороны сообщили, что с 29 по 30 января под Авдеевкой в результате ответных ударов сил АТО были уничтожены 15 боевиков, а более 20 — получили ранения.