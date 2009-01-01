Под Бахмутом перевернулся автобус: пострадали 7 человек, опубликованы фото с места ДТП

Водитель автобуса БАЗ не справился с управлением.

Под Бахмутом перевернулся рейсовый автобус dn.npu.gov.ua

На трассе "Бахмут — Майорск" перевернулся рейсовый автобус , который перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира.

Об этом идет речь в сообщении Отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области.

Сообщается, что, что 54-летний водитель автобуса БАЗ не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

"За медицинской помощью обратились семь человек. Согласно предварительной информации, существенных телесных повреждений пассажиры не получили. Детей среди пассажиров нет", — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст.286 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье перевернулся автобус, есть пострадавшие.

Фото: dn.npu.gov.ua.