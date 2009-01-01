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Под Донецком боевики-мародеры грабят брошенные дома и застрелили гражданского

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В Яковлевке террористы вывозят мебель из жилищ мирных жителей.

Пророссийский экстремист в Луганске, автомат
Боевик, иллюстрация Reuters
Продолжает расти количество преступлений и правонарушений, совершенных боевиками из соединений и частей 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) "армейских корпусов".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, группа военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) ограбила и вывезла мебель из покинутых частных домов в поселке Яковлевка Ясиноватского района. В другом случае военнослужащие этого полка из стрелкового оружия убили гражданского.

Командование полка принимает меры по давлению на недовольное местное население с целью недопущения распространения информации об убийстве и мародерах, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что Россия ужесточила контроль за жителями Донбасса: мародерам, уголовникам и "силовикам" въезд запрещен.

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ГУР, разведка, 11полк, Донецк, Яковлевка, мародеры, ограбление, Ясиноватая
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