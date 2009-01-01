Под Донецком российские оккупанты пустили в ход "Грады" и тяжелые минометы, ранены 4 бойца АТО

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против украинских воинов.

Вражеский обстрел на Донбассе radiosvoboda.org

На Донбассе ситуация в зоне АТО остается сложной, с частичными признаками эскалации на отдельных участках линии соприкосновения.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что подразделения российско-террористических войск продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения. За прошедшие сутки зафиксировано 59 фактов несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

Так, на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против украинских воинов.

На Донецком направлении ситуация была наиболее напряженной: 21 раз в течение прошлых суток боевики нарушали тишину на этом участке фронта. В частности, вечером позиции ВСУ в районе Опытного были обстреляны бандформированиями из РСЗО "Град". Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы.

В то же время под Авдеевкой и в районе Невельского враг применил минометы калибра 120 мм.

Кроме того, 9 фактов использования боевиками оружия зафиксированы на Луганском направлении.

"За минувшие сутки 4 украинских воинов получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее волонтер рассказал о новых позициях сил АТО на Светлодарской дуге.

Видео: Військове телебачення України.