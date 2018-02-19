Под Донецком военнослужащий ВСУ застрелил сослуживца

В штабе подтвердили гибель военного от рук сослуживца, однако утверждают, что это произошло из-за неосторожного обращения с оружием.

Facebook Юрия Мысягина

В Донецкой области в городе Марьинка военнослужащий застрелил сослуживца.

Как сообщил источник LB.ua, между двумя военнослужащими части А-0409 (30-я отдельная механизированная бригада) возникла ссора, во время которой один из них взял автомат Калашникова и застрелил другого. Что стало поводом для конфликта, пока устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан.

Между тем, в штабе АТО подтвердили гибель военного от рук сослуживца, однако утверждают, что это произошло в результате неосторожного обращения с оружием.

"По предварительной информации, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца. На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военный медицинское учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего", — говорится в сообщении штаба.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия сейчас выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Напомним, 15 февраля в штабе Антитеррористической операции сообщили о гибели морских пехотинцев, тела бойцов обнаружили в доме, где они временно проживали.