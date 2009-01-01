Под Горловкой боевик тяжело ранил двух гражданских и "полицая" ДНР — разведка

Инцидент произошел в Пантелеймоновке, отметил Лысенко.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

В захваченной Пантелеймоновке (находится под Горловкой) Донецкой области пьяный боевик тяжело ранил двух гражданских лиц и сотрудника так называемого МВД

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, на захваченной части Донбасса в рядах террористов после выплат им денег резко возрастает число преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения против мирных граждан.

"В Пантелеймоновке наемник одного из оккупационных подразделений, находясь в нетрезвом состоянии, нанес тяжелые ножевые ранения двум гражданским лицам и сотруднику так называемого МВД ДНР", — отметил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что на неподконтрольной Киеву части востока Украины главари террористических ДНР и ЛНР для сокрытия небоевых потерь от ревизоров из России направляют раненых боевиков и тела погибших в гражданские больницы без документов и знаков различия.

Видео: Ukraine Crisis Media Center