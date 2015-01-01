Под Горловкой предотвратили теракт: найдены и уничтожены три бомбы

Опасные предметы нашли в районе Майорск — Балка Шумы, отметили в штабе АТО.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился в районе Майорск — Балка Шумы.
"Умелыми действиями саперов были уничтожены самодельные взрывные устройства...", — отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что под Широкино Донецкой области силовики найшли тайник со снарядом и двумя минами. По оперативным данным, злоумышленники планировали их использовать для проведения диверсий.