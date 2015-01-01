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Под Горловкой предотвратили теракт: найдены и уничтожены три бомбы

Сегодня, 13:42

Опасные предметы нашли в районе Майорск — Балка Шумы, отметили в штабе АТО.

Горловка,теракт,бомбы,канал,Северский Донец,Донбасс
Найденные саперами опасные предметы facebook.com/ato.news
Под захваченной боевиками Горловкой Донецкой области саперы нашли три самодельных взрывных устройства, которые были заложены под каналом "Северский Донец — Донбасс", предотвратив теракт.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился в районе Майорск — Балка Шумы.

"Умелыми действиями саперов были уничтожены самодельные взрывные устройства...", — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что под Широкино Донецкой области силовики найшли тайник со снарядом и двумя минами. По оперативным данным, злоумышленники планировали их использовать для проведения диверсий.

Фото: " target="_blank">facebook.com/ato.news

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Горловка, теракт, бомбы, канал, Северский Донец, Донбасс
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