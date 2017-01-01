Под Горловкой уничтожен грузовик с российскими военными-артиллеристами — боец АТО

В авто был боекомплект, отметил воин с позывным "Авер".
В машине были российские военные-артиллеристы, рассказал боец с позывным "Авер", ссылаясь на данные разведки, пишет ТСН.
"Из карьера выезжали три машины грузовых. Видно, что военные. Наших на той стороне нет — открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом", — заявил воин АТО.
Ранее известный волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе в районе Светлодарской дуги "третья сила" уничтожила позицию террористов под названием "Адидас". Узнать больше об инциденте можно здесь.