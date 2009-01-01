Под Хмельницким разбился военный самолет, погибли два пилота — СМИ

На место происшествия выехали спасатели и руководство военной части.

Volyn Investigations Agency

Вблизи Хмельницкого упал военный самолет. В результате падения военного самолета погибли двое пилотов.

Как сообщил информированный источник в Хмельницкой ОГА, речь идет об учебно-военном самолете Л-39.

По его словам, примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет, пишет УНИАН.

В пресс-центр командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook сообщил о гибели двух пилотов.



"Сегодня, 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли", — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали спасатели и руководство военной части, которая базируется в Староконстантинове Хмельницкой области.

Сейчас проводятся следственно-оперативные действия. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним. в Хмельницкой области вблизи с. Третельники Волочиского района во время проведения сельскохозяйственных работ разбился самолет.