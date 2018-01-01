Под Киевом фура насмерть сбила водителя и "разорвала" авто: фото, видео с места ДТП

Авария произошла сегодня в направлении Борисполя.

Под Киевом случилось смертельное ДТП фото: sai.gov.ua

В понедельник, 26 февраля, под Киевом на Бориспольской трассе фура насмерть сбила водителя автомобиля "ГАЗель" и "разорвала" машину.

Авария случилась в направлении Борисполя, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"MAN раскатал по асфальту водителя и разорвал поломанную "ГАЗель"… Водитель автомобиля "ГАЗель" на дороге во втором ряду менял колесо, в него на полном ходу врезалась фура", — отмечается в сообщении.

Пострадавший от полученных травм скончался мгновенно, ему было примерно 45-50 лет. После ДТП возникла пробка. На место происшествия прибыла скорая помощь и сотрудники патрульной полиции.

Ранее в Нацполиции сообщили, что возле поселка Глеваха "Нива" (находится под Киевом) столкнулась с микроавтобусом, в котором школьники из поселка Ставище ехали в киевский цирк, погибли водитель и пассажир легковушки, а девять детей попали в больницу.