Сегодня, 06:40 RSS

Под Киевом фура насмерть сбила водителя и "разорвала" авто: фото, видео с места ДТП

Вчера, 18:28

Авария произошла сегодня в направлении Борисполя.

ДТП,оформление
Под Киевом случилось смертельное ДТП фото: sai.gov.ua
В понедельник, 26 февраля, под Киевом на Бориспольской трассе фура насмерть сбила водителя автомобиля "ГАЗель" и "разорвала" машину.

Авария случилась в направлении Борисполя, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"MAN раскатал по асфальту водителя и разорвал поломанную "ГАЗель"… Водитель автомобиля "ГАЗель" на дороге во втором ряду менял колесо, в него на полном ходу врезалась фура", — отмечается в сообщении.

Пострадавший от полученных травм скончался мгновенно, ему было примерно 45-50 лет. После ДТП возникла пробка. На место происшествия прибыла скорая помощь и сотрудники патрульной полиции.

Ранее в Нацполиции сообщили, что возле поселка Глеваха "Нива" (находится под Киевом) столкнулась с микроавтобусом, в котором школьники из поселка Ставище ехали в киевский цирк, погибли водитель и пассажир легковушки, а девять детей попали в больницу.
Теги:  
Киев, ДТП, Бориспольская трасса, фура, ГАЗель, сбила, жертва
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...