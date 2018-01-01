Под Киевом ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты" с пенсиями. Фото

Также на территории области введен оперативный план "Сирена".

Злоумышленники забрали с собой 200 тысяч гривен пенсий.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, ограбление произошло 10 апреля. После изъятия денег автомобиль, перевозивший пенсии, подожгли. Всего было украдено около 200 тысяч гривен.

"Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 000 гривен. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство пострадавших", — сообщили в полиции, отметив, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Киевской области.

Также на территории области был введен оперативный план "Сирена".

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