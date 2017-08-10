Под Киевом произошла масштабная авария, погиб человек

ДТП случилось вчера вечером, пострадала пассажирка легковушки.

Последствия аварии lb.ua

В четверг вечером, 10 августа, недалеко от Борисполя (находится под Киевом)с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового автомобиля Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на сведения корреспондент.

Издание уточнило, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса, поворачивая налево, не пропустил легковушку, которая двигалась во встречном направлении.

Авто столкнулись, после чего Volkswagen раскрутило и бросило прямо под грузовик. Водитель MAN пытался избежать ДТП, вывернул руль вправо и слетел с обрыва в поле.

"Врачи проезжающей мимо места аварии "скорой" пытались реанимировать водителя микроавтобуса, но 78-летний мужчина погиб на месте происшествия… пострадала пассажирка Kia, ее госпитализировали для детального обследования", — отмечается в статье.

Напомним, 10 августа возле Мостища (входит в состав Гостомеля, находится под Киевом) столкнулись фура Mercedes и внедорожник Volkswagen Tiguan, пострадал как минимум один человек, образовалась большая пробка.

Фото: lb.ua