Под Киевом произошла стрельба: кавказцы отняли у мужчины деньги на покупку авто

Инцидент произошел сегодня днем в одном из сел Киевщины.
Инцидент произошел около 12:00 по адресу ул. Заречная, 68, по предварительным данным, пострадавший получил четыре огнестрельных ранения в ноги, пишет "Информатор" со ссылкой полицию.
По данным издания, злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле Audi серого цвета, в столице и на Киевщине правоохранители ввели план "Перехват".
"Неизвестные лица кавказской национальности открыли огонь по мужчине и отобрали у него деньги… мужчина приехал покупать автомобиль с крупной суммой денег", — отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что вечером 6 июля в Киеве недалеко от вокзала мужчина выстрелил из травматического пистолета в землю, пуля срикошетила и попала в живот проходившей рядом журналистке Евгении Мотрич, у которой на руках был маленький ребенок.
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