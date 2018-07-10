Под Киевом произошла стрельба: кавказцы отняли у мужчины деньги на покупку авто

Инцидент произошел сегодня днем в одном из сел Киевщины.

Под Киевом кавказцы устроили стрельбу и отняли у мужчины деньги на покупку машины SKELET-info

Во вторник днем, 10 июля, в селе Софиевская Борщаговка (находится под Киевом) неизвестные лица кавказской национальности открыли огонь по мужчине и отобрали у него крупную сумму на покупку автомобиля.

Инцидент произошел около 12:00 по адресу ул. Заречная, 68, по предварительным данным, пострадавший получил четыре огнестрельных ранения в ноги, пишет "Информатор" со ссылкой полицию.

По данным издания, злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле Audi серого цвета, в столице и на Киевщине правоохранители ввели план "Перехват".

"Неизвестные лица кавказской национальности открыли огонь по мужчине и отобрали у него деньги… мужчина приехал покупать автомобиль с крупной суммой денег", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что вечером 6 июля в Киеве недалеко от вокзала мужчина выстрелил из травматического пистолета в землю, пуля срикошетила и попала в живот проходившей рядом журналистке Евгении Мотрич, у которой на руках был маленький ребенок.

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