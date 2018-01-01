Под Киевом произошло еще одно масштабное ДТП - три человека погибло (фото, видео)

На Старобуховском шоссе столкнулись и вспыхнули две машины.

Очередное масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло под Киевом, на Старобуховском шоссе, в результате ДТП три человека пострадали и еще трое - погибли.

"Три человека погибли, еще трое пострадали", - сообщило УНН со ссылкой на слова работающих на месте инцидента правоохранителей.

По предварительным данным, столкнувшиеся автомобили загорелись, их потушили пожарники. Полиция работает над установлением причин аварии, а пока на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

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Напомним, ранее в Украине за один день 20 июля случилось два резонансных ДТП с участием маршруток - на Николаевщине рейсовый "бусик" таранил припаркованный грузовик, а на Житомирщине маршрутка врезалась в грузовик с полуприцепом. Оба ДТП унесли большое количество жизней.

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