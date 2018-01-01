Сегодня, 20:34 RSS

Под Киевом произошло еще одно масштабное ДТП - три человека погибло (фото, видео)

Сегодня, 19:47
дтп под киевом 1 < >
< >
1 / 3 (фото: УНН)

На Старобуховском шоссе столкнулись и вспыхнули две машины.

Очередное масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло под Киевом, на Старобуховском шоссе, в результате ДТП три человека пострадали и еще трое - погибли.

"Три человека погибли, еще трое пострадали", - сообщило УНН со ссылкой на слова работающих на месте инцидента правоохранителей.

По предварительным данным, столкнувшиеся автомобили загорелись, их потушили пожарники. Полиция работает над установлением причин аварии, а пока на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

Читайте также Дорога смерти: три ДТП в Украине за один день унесли 18 жизней

Напомним, ранее в Украине за один день 20 июля случилось два резонансных ДТП с участием маршруток - на Николаевщине рейсовый "бусик" таранил припаркованный грузовик, а на Житомирщине маршрутка врезалась в грузовик с полуприцепом. Оба ДТП унесли большое количество жизней.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
ДТП, Киев, шоссе, жертвы, пожар, полиция
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности