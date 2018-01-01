Под Киевом толпа людей в масках напала на электричку, есть пострадавшие

Одному из пассажиров разбили голову.

УНИАН

В понедельник вечером группа неизвестных в масках напала на электричку между станциями "Сырец" и "Вышгородская" под Киевом

Об этом сообщила одна из пассажирок на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Сегодня (30 июля. - Прим.), примерно в 21:20, в городской электричке ехал мой муж, в промежутке между станциями Сырец и Вышгородская электричку остановили и обрисовали вандалы. Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов. В полицию обратились", - рассказала она.



"Ехал бы себе дальше )))давил бы этих пе*иков )))", - прокомментировал видео пользователь с ником Фёдор Достоевский.

"Я говорил и буду говорить что железнодорожникам надо выдавать оружие для самозащиты машинист с помощником несут ответственность за подвижной состав и по законам должны защищать поезд который стоит миллионы голыми руками", - предложил Юрий Пожар.

"В таком случае хочется сказать этим малолеткам-красавчики. Так как кучка школоты нихерасебе дельце провернули. А именно-остановили целую электричку,полную взрослых людей с детьми,и просто имели их,делая свое дело. ЛЮДИ,где ваша гордость и самосознание . Да если б я ехал в этой электрички,да еще и с своим ребенком,вряд ли мне что-то помешало из нее как минимум выломиться на улицу и натулить первого попавшегося "хулигана" первым что попадется под руку. А не сидеть,задыхаться и "терпеть", надеясь что приедет наша доблестная полиция и всех спасёт. Пиздец, ГАНЬБА. Как снимать на мобилу мы все герои", - пишет Александр Дрыга.

"Зато на телефоны снимали", - написал Алексей Вознюк.

"Стоят реально в балаклавах чуваки на рельсах останавливают поезд и машинист останавливает состав!?!? А если они заминируют поезд или зайдут в поезд и расстреляют людей!!! Давить мразей на месте без остановки!!!" - пишет Дмитрий Мариковский.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони.

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