Под Киевом в дом бросили гранату, три человека попали в реанимацию: фото с места взрыва

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1 / 4 В Новых Петровцах в доме взорвалась граната (kv.npu.gov.ua)

Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления.

В Новых Петровцах в доме взорвалась граната kv.npu.gov.ua

В селе Новые Петровцы (находится под Киевом) злоумышленник бросил гранату в дом и скрылся, в результате взрыва пострадали три человека, умер пес.

Пострадавшие попали в реанимацию, за их жизнь борются врачи, подозреваемый уже задержан, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области.

По данным ведомства, под столицей копы задержали 63-летнего мужчину, который гранатой Ф-1 пытался подорвать троих одноклассников.

"... полицейским удалось выяснить, что к трагедии причастен местный житель, который имел конфликт с владельцем дома. Мужчину задержали на протяжении нескольких часов. Средь бела дня он подъехал на авто к своему недругу, перелез через забор, бросил гранату в дом и убежал. Один из осколков ранил злоумышленника", — отметили в ведомстве.

В ходе неотложного обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, правоохранители нашли окровавленную одежду, следы смыва крови в авто и огнестрельное устройство.

"Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает", — добавили в Нацполиции. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев написал, что 22 января в Бердянске Запорожской области "криминогенный элемент" взорвал гранату и погиб, трое сотрудников полиции получили тяжелые осколочные ранения. Узнать больше об инциденте можно здесь.