Под Луцком задержан главарь банды, который скрывался девять лет

Преступная группировка занималась мошенническими сделками, присваивая и продавая квартиры людей.

Наручники, иллюстрация dpsu.gov.ua

В пятницу, 3 ноября, возле Луцка Волынской области задержали 46-летнего организатора и главаря

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник с января 2009 года скрывался от следствия и суда, его уже взяли под стражу.

"Преступная группа, которую он возглавлял на протяжении 2006-2008 годов, занималась мошенническими сделками, присваивая и продавая квартиры жителей Луцка", — отмечается в статье.

В основном пострадавшими были малоимущие граждане, которые не имели достаточно средств для жизни, злоупотребляли алкоголем, имели расстройства психики. Преступники входили в доверие к владельцам жилья, спаивали их, хитростью или угрозами забирали или похищали у них документы на квартиру. Также злоумышленники подделывали документы.

Позже они продавали жилье, оставляя их владельцев бездомными. Таким образом те завладели пятью квартирами и совершили покушение на завладение еще тремя. Приговоры в отношении трех членов этой преступной группы давно вступили в законную силу. Все они отбывают или уже и отбыли назначенное судом наказание.

Лидер банды скрывался и за рубежом, 26 мая 2015 года окружной судья Лондона выдал ордер на его экстрадиционный арест, однако приговор не был выполнен в связи с сокрытием разыскиваемого от компетентных органов Великобритании.

Задержанного обвиняют, в частности, по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности нашей страны накрыли банду торговцев оружием, клиентов члены преступной группировки искали через Интернет. Узнать больше об инциденте можно здесь.