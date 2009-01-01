Под Мариуполем боевики устроили показуху для росСМИ — морпех

Террористы открыли огонь по своему тылу, отметил "Шрек".

Боевики на Донбассе, иллюстрация mvvc44tv.cmle.ru

Подбоевики со своих передовых позиций обстреляли машину, ехавшую у них в тылу.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные морпеха с позывным "Шрек".

По словам бойца, возможно, приехали российские журналисты, а террористы "открыли огонь и скажут, что это сделали "укропы".

"Со стороны Безыменного выдвинулась машина с включенными фарами, и они со своих передних позиций себе в тыл открыли огонь по этой машине", — сказал воин.

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что "министерства госбезопасности" самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили указания от руководства ФСБ России о подготовке силовых спецопераций для дискредитации украинских спецслужб.

Видео: ТСН