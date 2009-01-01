Под Мариуполем от пули снайпера погиб украинский морпех, у Авдеевки — боец АТО

Защитнику Мариуполя было всего 20 лет, сообщил Тягнибок.

Снайпер, иллюстрация фото: rbc.ua

В воскресенье, 26 февраля, вДонецкой области от пули снайпера погиб 20-летний украинский морпех Роман Напрягло.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"В Прощеное воскресенье под Мариуполем погиб от пули снайпера наш побратим из Донецкой области, боец Легиона Свободы, морской пехотинец 20-летний Роман Напрягло", — говорится в его сообщении.

Как уточнила в комментариях под сообщением о гибели Напрягло Natalie Potapitch: "Парнишка из Славянска, земля ему пухом..."

Под Авдеевкой Донецкой области силы АТО тоже понесли потери, пишет координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

Однако под сообщением Кабкаева Mikhail Mikhail уточнил в комментарии, что погибший был "не из 72-й бригады, а из 15-го батальона 58-й".

Речь идет о 58-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ, бойцы которой тоже сражаются у Авдеевки.

Ранее "Главред" сообщал, что 26 февраля в зоне АТО боевики 62 раза обстреляли украинские позиции. В результате двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения, двое были травмированы.