Под Мариуполем произошла авария с участием восьми авто, есть пострадавшие

Авария случилась вчера на подъезде к блокпосту в направлении "Мелекино — Мангуш".

Последствия аварии 0629.com.ua

В воскресенье, 13 августа, под Мариуполем Донецкой областис участием восьми автомобилей, пострадали три человека.

Об этом говорится на сайте полиции Донецкой области.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось на подъезде к блокпосту в направлении "Мелекино — Мангуш".

"… водитель автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством. В результате последний подвинулся и протаранил еще шесть авто", — отмечается в сообщении.

Двое из трех человек получили незначительные телесные повреждения, а у одной женщины — перелом руки. Решается вопрос об открытии производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 12 августа под городом Олешки Херсонской области столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка Peugeot, погибли четыре человека, три — пострадали. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: 0629.com.ua