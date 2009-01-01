Под Мариуполем силовики отразили атаку вражеской ДРГ, погибли два бойца АТО

Всего за минувшие сутки на Донбассе со стороны пророссийских боевиков зафиксированы 75 обстрелов.

Силы АТО на Донбассе facebook.com/ato.news

В зоне АТО на Донбассе украинские военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков вблизи Мариуполя Донецкой области

В результате боевого столкновения погибли два военных, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На Мариупольском направлении в результате боевого столкновения с вражеской ДРГ погибли 2 украинских защитника", — говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на Донбассе со стороны пророссийских боевиков зафиксированы 75 обстрелов украинских позиций. При этом террористы вели огонь по позициям украинцев из тяжелой артиллерии, танков и БМП, а также из гранатометов и минометов различных калибров на всех направлениях.

Напомним, в результате боевых действий в зоне АТО двое украинских военных погибли, еще 16 получили ранения и травмы.

Видео: Військове телебачення України.