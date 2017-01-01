Под Мариуполем силы АТО отогнали диверсантов, один — ранен

Вчера на Донбассе боевики семь раз нарушили "режим тишины", отметили в штабе спецоперации.
Во время атаки был ранен один террорист, враг оставил его на поле боя, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
"В послеобеденное время в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти", — отметили в ведомстве.
Раненого диверсанта эвакуировали с поля боя, ему оказана медицинская помощь. "В общем за прошедшие сутки противник семь раз нарушил "режим тишины"… украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями", — добавили в штабе.
Напомним, 17 января на Донбассе ситуация усложнилась — боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских военных, погибли три бойца нашей армии, а пять — получили ранения.