Под Мариуполем военные отразили атаку двух групп диверсантов, враг понес потери

В районе Водяного сегодня ранены девять боевиков, отметили в штабе АТО.

Оружие боевика, иллюстрация Reuters

В понедельник утром, 20 марта, в районе Водяного Донецкой области (находится под Мариуполем) украинские военнослужащие отразили атаку двухпротивника, уничтожены шесть российских наемников, девять — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в 9:30 группы врага численностью до 40 человек вплотную подошли к позициям наших бойцов.

"Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы противника отступили", — отметили в штабе.

Между тем подразделение Вооруженных Сил Украины выдвинулось вперед. После того как противник применил тяжелое вооружение — РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-мм артиллерию, воинское формирование отошло на свои позиции.

В разведке выяснили, что в результате боя в районе Водяного враг понес значительные потери. По предварительным данным, шесть российских наемников убиты, а еще девять — ранены.

Ранее сообщалось, что в результате боя под Мариуполем погибли два украинских морпеха, семь — были ранены. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.

Видео: Військове телебачення України