Под Мариуполем военные отразили атаку двух групп диверсантов, враг понес потери

В районе Водяного сегодня ранены девять боевиков, отметили в штабе АТО.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В ведомстве уточнили, что в 9:30 группы врага численностью до 40 человек вплотную подошли к позициям наших бойцов.
"Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы противника отступили", — отметили в штабе.
Между тем подразделение Вооруженных Сил Украины выдвинулось вперед. После того как противник применил тяжелое вооружение — РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-мм артиллерию, воинское формирование отошло на свои позиции.
В разведке выяснили, что в результате боя в районе Водяного враг понес значительные потери. По предварительным данным, шесть российских наемников убиты, а еще девять — ранены.
Ранее сообщалось, что в результате боя под Мариуполем погибли два украинских морпеха, семь — были ранены. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.