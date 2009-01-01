Под Попасной 4 боевика подорвались на мине при создании "коридора" для ДРГ — разведка

Командир бригады пытался скрыть этот факт и распорядился доставить убитых и раненых в разные лечебные учреждения и морги.

Под Попасной 4 боевика погибли на минном поле ukrainianwall.com

На Донбассе в результате подрыва на мине погибли четверо боевиков, еще трое — ранены.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"В районе населенного пункта Желобок Попаснянского района во время попытки создания прохода в минном поле для обеспечения действий диверсионно-разведывательных групп вследствие подрыва на взрывном устройстве погибли четверо военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ и трое ранены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью уклонения от ответственности за приказ, который привел к неоправданным потерям личного состава, командир бригады пытался скрыть этот факт и распорядился доставить убитых и раненых в разные лечебные учреждения и морги.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе готовят очередные пропагандистские материалы по дискредитации сил антитеррористической операции.