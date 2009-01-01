Под Счастьем со стрельбой остановили авто, прорывавшееся через блокпост, есть пострадавший

Во время проезда блокпоста автомобиль наехал на сержанта и прокатил его на капоте около пяти метров.

Блокпост на Донбассе Reuters

Неподалеку от города Счастье в Луганской области военнослужащие применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого попытался пересечь блокпост без проверки.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"Сегодня, 19 марта, во время несения службы на одном из блокпостов в районе проведения антитеррористической операции неподалеку от города Счастье в Луганской области военнослужащие военной службы по контракту применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился на требование военнослужащих и пытался пересечь блок пост без проверки", — сказано в сообщении.

Как отмечается, во время проезда блокпоста автомобиль наехал на сержанта и прокатил его на капоте около пяти метров. Упав с капота, сержант сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль продолжил движение, военнослужащие применили оружие. Машина получила шесть пулевых пробоин. Водитель, житель Счастья, не пострадал. Сержант получил травму.

На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры Счастья во главе с заместителем военного коменданта, сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, ранее в Лисичанске военный тягач протаранил блокпост сил АТО.