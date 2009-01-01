Под Счастьем военный дезертировал с оружием: опубликовано фото, названы приметы

Инцидент случился на прошлых выходных.

Солдат с оружием, иллюстрация УНИАН

В субботу, 21 октября, в районе Счастья Луганской области украинский военнослужащий Александр Чуйков 1990 года рождения с оружием

Об этом говорится на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что солдат служил в воинской части А1008.

Приметы дезертира: рост — 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одет в военную форму, но может быть в гражданской одежде.

Напомним, 20 октября в Николаеве в результате огнестрельного ранения погиб 28-летний морпех-контрактник из Александрии Кировоградской области Сергей Кривоконь, возможно, он покончил с собой.