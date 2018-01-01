Под Славянском пьяный коп подрезал двух мужчин

"Правоохранителю" уже избрали меру пресечения, отметили в прокуратуре.

Под Славянском пьяный полицейский ранил ножом мужчин-братьев Открытые источники

В городе Лиман (находится под Славянском) Донецкой области пьяный 23-летний сотрудник полиции в свободное от работы время после ссоры подрезал двух мужчин-братьев.

Инцидент произошел вечером в субботу, 28 июня, злоумышленнику суд уже избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, говорится на сайте прокуратуры региона.

"… полицейский роты №1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск управления патрульной полиции в Донецкой области… находился в одном из кафе г. Лиман. После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора", — отметили в ведомстве.

По его данным, в ходе конфликта коп нанес оппонентам по одному проникающему ножевому ранению. Пострадавших, которые оказались родными братьями в возрасте 32 и 35 лет, доставили в городскую больницу и прооперировали. Начато производство по ч. 1. ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ писали, что в Житомире при выходе из продуктового магазина ножом ранили заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины полковника Павла Щербаня, он попал в госпиталь. Потом в командовании ДШВ сообщили, что замкомандующего получил ранение случайно.

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