Под Светлодарской дугой покончил с собой боец АТО

Трагедия случилась на прошлой неделе, ее причины пока неизвестны.

Олег Стасий vk.com/Олег Стасій

В четверг, 29 декабря, в зоне АТО в районепокончил жизнь самоубийством 21-летний военнослужащий из Кировоградской области

Об этом пишет "Первая электронная газета", ссылаясь на данные заместителя областного военного комиссара Олега Молчанова.

По его словам, причина трагедии пока неизвестна.

"Об этом могут рассказать только товарищи, которые с ним служили, но они не остались на похороны. Они приехали, привезли тело и уехали", — отметил собеседник.

Боец был контрактником, жены и детей у него нет, остались только родители. "Военнослужащего похоронили 1 января на кладбище в Помошной, откуда он родом", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что 2 января в районе Марьинки Донецкой области после нарушения правил обращения с оружием и запрета на употребление алкоголя погибли два украинских военных и столько же были ранены.

Фото: vk.com/Олег Стасій