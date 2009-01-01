Под Тернополем при взрыве гранаты погиб полицейский

У погибшего осталась 9-месячный ребенок и жена, работавшая в полиции.

Под Тернополем погиб полицейский te.20minut.ua

Сегодня, 26 сентября, в поселке Великая Березовицапри взрыве гранаты погиб полицейский, который ранее нес службу в зоне АТО на Донбассе.

У погибшего осталась 9-месячный ребенок и жена, работавшая в полиции. Сейчас женщина находится в декретном отпуске, сообщает издание "20 хвилин".

Взрыв прогремел на частном дворе в Великой Березовице около 13:00. Тело 30-летнего Ростислава было обнаружено лежащим на земле во дворе. Неподалеку полицейские обнаружили остатки гранаты РГД-5.

Начальник Тернопольского главка Нацполиции Александр Богомол рассказал: "Это действующий работник полиции. В 2015 году он находился в зоне АТО, где получил контузию".

По информации издания, мужчина как раз проходил обследование комиссии, которая принимает решение о комиссования по состоянию здоровья.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях под Киевом в руках военнослужащих взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, трое — госпитализированы.

фото: te.20minut.ua