Под Винницей на военных складах Минобороны произошли взрывы, начался пожар

Инциденты случились у Калиновки, к тушению возгорания привлечены пожарные танки.

Пожар у Калиновки Скриншот видео с youtube.com

Возле Калиновки (находится под Винницей) на военных складах Министерства обороны начали

Об этом говорится на странице МВД в Facebook.

В ведомстве уточнили, что спасателям и правоохранителям стало известно о взрывах около 22 часов.

"На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС", — отмечается в сообщении.

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также эвакуируют жителей города и близлежащих сел.

Ранее под Мариуполем на складе боеприпасов воинской части из-за пожара были взрывы. Возможно, возгорание произошло из-за поджога гражданскими лицами поля, огонь с которого мог переброситься на объект.

Видео: truestep