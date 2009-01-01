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Под Винницей на военных складах Минобороны произошли взрывы, начался пожар

Сегодня, 00:10

Инциденты случились у Калиновки, к тушению возгорания привлечены пожарные танки.

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Пожар у Калиновки Скриншот видео с youtube.com
Возле Калиновки (находится под Винницей) на военных складах Министерства обороны начали взрываться боеприпасы, произошел пожар.

Об этом говорится на странице МВД в Facebook.

В ведомстве уточнили, что спасателям и правоохранителям стало известно о взрывах около 22 часов.

"На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС", — отмечается в сообщении.

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также эвакуируют жителей города и близлежащих сел.

Ранее под Мариуполем на складе боеприпасов воинской части из-за пожара были взрывы. Возможно, возгорание произошло из-за поджога гражданскими лицами поля, огонь с которого мог переброситься на объект.

Видео: truestep

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Калиновка, боеприпасы, взрывы, пожар, склады, Минобороны, пожар, МВД
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