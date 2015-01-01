Под Волновахой в пьяной драке в парке был убит военный

В Минобороны заявили, что готовы оказать поддержку в расследовании смерти военнослужащего.

В Донецкой области в селе Донское Волновахского района в ходе пьяной драки в парке был убит военнослужащий.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области, в ходе конфликта между группой мужчин, который произошел в селе Донское, военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц травмированы. Все участники конфликта установлены, ведется досудебное расследование.

В сообщении отмечается, что в 1:00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.

Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка, говорят в полиции.

"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", — прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что готовы оказать всестороннюю поддержку расследованию смерти военнослужащего в с. Донское Донецкой области.

По версии Минобороны, 1 января около 24:00 в с. возле продуктового магазина произошел спор между группой военнослужащих и гражданских лиц, в результате которого от выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранения местный житель.

Командованием воинской части совместно с группой оперативного реагирования военной комендатуры Волновахи и работниками Волновахского ВП ГУ НП в Донецкой области ведется расследование происшествия.

Министерство обороны Украины готово оказать всестороннюю поддержку в целях объективного и беспристрастного следствия.

Напомним, 30 декабря, в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой. Мужчина открыл огонь по прохожим, а затем пытался скрыться от полицейских.