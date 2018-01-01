Под Ясиноватой боевики уничтожили авто волонтеров с гуманитаркой

Инцидент произошел вчера днем, возможно, террористы стреляли со стороны терминала донецкого аэропорта.

На Донбассе боевики уничтожили авто волонтеров с гуманитарной помощью Скриншот видео с facebook.com/pressjfo.news

В пятницу днем, 4 мая, в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.

Инцидент произошел около 16:20, по предварительным данным, активисты не пострадали, говорится на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"… автомобиль на пути в город Авдеевка остановился для разгрузки гуманитарной помощи… когда водитель и пассажиры находились на расстоянии примерно десять метров от автомобиля, услышали шипение и увидели, вероятно, ракету, которая летела в направлении автомобиля…, вероятно, со стороны терминала донецкого аэропорта", — отмечается в сообщении.

Ранее волонтеры сообщили, что 2 мая под захваченной Горловкой Донецкой области бойцы батальона украинской армии "Донбасс-Украина" достойно ответили на обстрелы, осуществленные террористами, — противник потерял немало боеприпасов.

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