Под Житомиром микроавтобус слетел в кювет и перевернулся, есть жертва

Авария случилась прошлой ночью, отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 3:55 часов на 163 км автодороги Киев — Чоп.
"Водитель Mercedes Sprinter на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", — отметили в пресс-службе.
Погибла 36-летняя киевлянка, за рулем авто был 27-летний житель столицы. "Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев", — добавили в полиции.
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, 20 декабря в селе Варваровка (находится под Рубежным) Луганской области столкнулись автобус и автомобиль с военными, пострадали четверо военнослужащих. Прочитать о самых громких украинских ДТП 2016 года можно здесь.
Фото: facebook.com/MNSZhytomyr