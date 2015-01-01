Под Житомиром микроавтобус слетел в кювет и перевернулся, есть жертва

Авария случилась прошлой ночью, отметили в полиции.

Последствия аварии facebook.com/MNSZhytomyr

В ночь на понедельник, 26 декабря, возле села Болярка (находится под Житомиром) Житомирской области, погиб один человек, шесть — пострадали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 3:55 часов на 163 км автодороги Киев — Чоп.

"Водитель Mercedes Sprinter на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", — отметили в пресс-службе.

Погибла 36-летняя киевлянка, за рулем авто был 27-летний житель столицы. "Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев", — добавили в полиции.

Последствия аварии facebook.com/MNSZhytomyr

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 20 декабря в селе Варваровка (находится под Рубежным) Луганской области столкнулись автобус и автомобиль с военными, пострадали четверо военнослужащих. Прочитать о самых громких украинских ДТП 2016 года можно здесь.

Фото: facebook.com/MNSZhytomyr