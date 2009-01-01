Подорвался на мине. Под Марьинкой погиб майор Нацгвардии

Еще один военнослужащий по контракту получил осколочное ранение.

Сергей Сиротенко фото: mvs.gov.ua

На Донбассе в зоне проведения АТО погиб офицер Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки сегодня около 11:30 погиб майор НГУ Сергей Сиротенко", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате подрыва на мине Сиротенко получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Еще один военнослужащий по контракту получил осколочное ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в лечебном учреждении", — говорится в сообщении.

Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года — на воинской службе по контракту. У погибшего остались жена и двое детей.

В то же время, как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, боевики российско-оккупационных бандформирований обстреляли на Донецком направлении силы Антитеррористической операции из вооружения боевой машины пехоты и автоматического гранатомета.

"На Донецком направлении, ночью российско-оккупационные группировки обстреляли из вооружения БПМ и автоматического гранатомета подступы к Луганскому. А около 16 часов применяли противотанковые гранатометы на юго-восточных окраинах Авдеевки", — говорится в сообщении.

В то же время, согласно сообщению, наиболее беспокойно было на Мариупольском направлении.

"Оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды били по укреплению сил АТО вблизи Талаковки. Из этого же оружия, во второй половине дня боевики вели огонь в районе Водяного", — пишет пресс-центр штаба АТО.

Вместе с тем, пресс-центр штаба АТО сообщает, что с 12 ночи боевики пять раз нарушили перемирие, силы АТО отвечали превосходящим огнем из пехотного вооружения. Также отсутствует информация о потерях среди военнослужащих ВСУ в результате боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО погиб грузинский доброволец из "Азова".

Фото: mvs.gov.ua.

Видео: Військове телебачення України.