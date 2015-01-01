Подозревается в терроризме. В аэропорту "Борисполь" поймали россиянина, разыскиваемого Интерполом

35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола.

В аэропорту «Борисполь» поймали россиянина mvs.gov.ua

Пограничники в аэропорту "Борисполь" вчера вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" задержали гражданина России, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что "35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке".

Задержанного передали подразделению Национальной полиции, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина с фальшивым паспортом, которого разыскивает Интерпол.