Подозревается в терроризме. В аэропорту "Борисполь" поймали россиянина, разыскиваемого Интерполом

35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что "35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке".
Задержанного передали подразделению Национальной полиции, проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина с фальшивым паспортом, которого разыскивает Интерпол.