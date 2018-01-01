"Подрезал авто, угрожал". В Киеве пьяный экс-нардеп разъезжал на иномарке — СМИ

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1 / 4 В Киеве пьяный бывший нардеп ездил за рулем авто Mercedes, узнали СМИ (kyivoperativ.info)

Злоумышленника остановили копы, он не захотел проходить тесты.

В Киеве пьяный бывший нардеп ездил за рулем авто Mercedes, узнали СМИ Скриншот видео с youtube.com

В Киеве бывший народный депутат в состоянии алкогольного опьянения разъезжал на автомобиле Mercedes, его остановили сотрудники полиции, водитель, шатаясь, вышел из машины.

После остановки мужчина выбрал тактику "я не ехал, я пешеход" и отказался проходить тесты, пишет "Киев Оперативный".

"На линию "102" поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes… "подрезал" авто заявителя и начал угрожать. По мнению заявителя, водитель был пьян", — отмечается в сообщении.

Позже полицию вызвали прохожие, которые увидели, что в иномарку сел пьяный водитель и поехал в неизвестном направлении. Наряд полиции заметил эту машину, когда она уже ехала во дворе.

"Как оказалось, водителем оказался бывший депутат (VI созыва) с 30-летним опытом в области права, у которого вчера (26 мая — Ред.) был день рождения. Сразу выбрал тактику "я не ехал, я пешеход", а потому и проходить любые тесты отказался", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.

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