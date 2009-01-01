Подробности аварии на шахте в Торецке. Жебривский рассказал о погибшем горняке

Произошел выброс угля и газа, рассказал Жебривский.

На шахте в Торецке произошла авария wikimapia.org

Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, сообщает "112. Украина".

"Произошел выброс угля и газа. Там находились четыре шахтера, три успели выбежать, один где-то под завалами. Пока что мне не сообщили, нашли ли его", — сообщил он.

"К сожалению, только что мне сообщили, что одного человека нашли без признаков жизни. Информации о нем у меня нет", — добавил он позже.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь со 2 на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были перевезены 21 человек, из которых 2 — в тяжелом состоянии.

Фото: wikimapia.org.