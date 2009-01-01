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Подробности аварии под Киевом, число жертв возросло до 7 человек

Сегодня, 10:23

В "Жигулях" ехали лица ромской национальности. 

ДТП, Бориспольская окружная -1
facebook.com/dtp.kiev.ua
Число жертв дорожно-транспортного происшествия под Киевом на Бориспольской окружной возросло до семи человек.

Об этом сказал спикер Нацполиции в Киевской обл. Николай Жукович в эфире "112 Украина".

"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", — сказал он.

Также он добавил, что в "Жигулях" ехали лица ромской национальности. Этот автомобиль нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон фуры и выехал на встречную полосу.

Напомним, под Киевом на Бориспольской окружной произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек. ДТП произошло вблизи одной из АЗС: столкнулись ВАЗ и Opel. 

Видео: dtp.kiev.ua

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