Подробности боя под Докучаевском: военных атаковали диверсанты

На Донбассе за сутки погиб один наш воин, сказал Мотузяник.
Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.
В то же время он уточнил, что инцидент случился в 19:20, наши бойцы отразили нападение врага за считанные минуты.
"За прошлые сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще три — получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", — отметил пресс-секретарь.
Ранее в штабе АТО сообщили, что 10 января в зоне спецоперации на Донбассе боевики 49 раз обстреляли позиции силовиков, под Тарамчуком произошел бой. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.