Подробности боя под Докучаевском: военных атаковали диверсанты

На Донбассе за сутки погиб один наш воин, сказал Мотузяник.

Боевик с оружием, иллюстрация Reuters

Во вторник, 10 января, возле Тарамчука Донецкой области (находится под захваченным Докучаевском) позиции украинских военных атаковали

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он уточнил, что инцидент случился в 19:20, наши бойцы отразили нападение врага за считанные минуты.

"За прошлые сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще три — получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", — отметил пресс-секретарь.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 10 января в зоне спецоперации на Донбассе боевики 49 раз обстреляли позиции силовиков, под Тарамчуком произошел бой. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.