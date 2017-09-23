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Подробности крушения легкого самолета в Греции: погибли супруги с Ровенщины

Сегодня, 13:34

Трагедия произошла вчера, сказал глава консульства Украины в Салониках.

Самолет,одномоторный самолет
Одномоторный самолет, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
В пятницу, 22 сентября, в Греции разбился одномоторный самолет, погибли супруги-жители Ровенской области.

Об этом "Громадському радіо" рассказал глава консульства Украины в Салониках Александр Воронин.

По его словам, в нашей стране у жертв крушения легкого борта остался сын, с ним согласуют процедуру возвращения тел на Родину.

"Тела лиц, погибших найдены… граждане Украины. Сейчас осуществляется процедура по репатриации тел в Украину", — отметил собеседник.

Ранее СМИ писали, что в Греции на территории Восточной Македонии и Фракии разбился частный самолет, в результате инцидента погибли двое украинцев. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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