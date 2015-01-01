Подробности перестрелки в Брянке. Пьяный боевик открыл огонь по офицерам из РФ и был убит

Два человека получили ранения, сообщает Дмитрий Тымчук.

Боевик ЛНР с автоматом Reuters

Стали известны подробности перестрелки в оккупированной Брянке на Луганщине, в которой участвовали боевики из состава

О них координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в 7-й бригаде 2-го "армейского корпуса" ЛНР, во время проверки несения службы, командир подразделения из числа кадровых офицеров ВС РФ в сопровождении двух "офицеров" из числа российских наемников обнаружили двух местных боевиков из состава подразделения, находившихся в боевом охранении, в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате конфликта один из боевиков открыл огонь из автомата по проверяющим. В результате ответного огня один из пьяных боевиков погиб, второй госпитализирован с ранением. Один из проверяющих также получил ранение средней тяжести, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в результате перестрелки один военнослужащий РФ был убит, еще несколько человек получили ранения.